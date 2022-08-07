У Житомирі чоловік зарізав власну дружину посеред вулиці (відео)

Житомиряни стали мимовільними свідками зухвалої події: чоловік вдарив свою дружину ножем під час суперечки.

Очевидці трагедії негайно сповістили правоохоронців.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

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Поліцейські затримали неадекватного чоловіка з ножем в руках і в брудному одязі. Зовні він мав ознаки сп’яніння, поводився агресивно і намагався утекти.

Поки на чоловіка вдягали кайданки, інші намагались врятувати поранену жінку. Водночас на місце події було викликано "швидку" і слідчо-оперативну групу Житомирського райуправління поліції.

На жаль, медики не змогли допомогти пораненій та констатували її смерть. Причину встановлять фахівці судово-медичної експертизи.

Поліцейські оглянули місце події та вилучили низку речових доказів, а також зібрали першочергові свідчення про обставини.

Попередньо відомо, що вулична сварка виникла між подружжям на побутовому ґрунті. Під час конфлікту 50-річний житомирянин завдав 48-річній дружині тілесних ушкоджень. Крім того, зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності.

За вбивство затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що в Черкасах під час застілля чоловік завдав товаришеві близько 30 ножових поранень. Останній помер у лікарні.

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