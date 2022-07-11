На Дніпропетровщині чоловік зарізав своїх гостей

Вбитими були знайдені чоловік і дружина.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Дніпропетровської області.

Вчора, 10 липня до поліції надійшло повідомлення, про те, що в під’їзді багатоповерхого будинку у місті Верхньодніпровськ виявлено загиблими чоловіка та жінку.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили на тілах загиблих колото-різані поранення.

Також поліцейські встановили, що загиблі 45-річний чоловік та 44-річна жінка – сімейна пара.

"За попередньою інформацією напередодні, сім’я загиблих перебували в гостях у знайомих. Між ними виник конфлікт, у розпалі якого господар схопив ножа та кілька разів вдарив ним своїх гостей. Після скоєного злочину він витяг чоловіка та жінку на сходовий майданчик та пішов додому відпочивати. Від отриманих ножових поранень потерпілі померли", - розповідають у поліції.

Чоловіка затримали. За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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