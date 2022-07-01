Приревнував: у Хмельницькій області чоловік вбив дружину у компанії друзів

Мешканця села Слобідка-Рихтівська Хмельницької області засудили до восьми років ув’язнення за вбивство 26-річної дружини.
Інцидент стався, коли 36-річний чоловік через ревнощі під час відпочинку в компанії друзів побив дружину. Від отриманих травм жінка померла.
Про це повідомили у поліції Хмельницької області.
За даними слідства, у грудні 2021 року чоловік до смерті побив свою 26-річну дружину, бо приревнував її до друзів. Поліцію на місце події викликав його знайомий.
У скоєному чоловік потерпілої зізнався.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та засудив до 8 років ув’язнення.
Нагадаємо, у Харківській області чоловік цеглиною вбив коханку, бо та хотіла розповісти правду дружині.
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