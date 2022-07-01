Приревнував: у Хмельницькій області чоловік вбив дружину у компанії друзів

Приревнував: у Хмельницькій області чоловік вбив дружину у компанії друзів

Мешканця села Слобідка-Рихтівська Хмельницької області засудили до восьми років ув’язнення за вбивство 26-річної дружини.

Інцидент стався, коли 36-річний чоловік через ревнощі під час відпочинку в компанії друзів побив дружину. Від отриманих травм жінка померла.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

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За даними слідства, у грудні 2021 року чоловік до смерті побив свою 26-річну дружину, бо приревнував її до друзів. Поліцію на місце події викликав його знайомий.

У скоєному чоловік потерпілої зізнався.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та засудив до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік цеглиною вбив коханку, бо та хотіла розповісти правду дружині.

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