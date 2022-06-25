15 ударів ножем: в Одеській області чоловік зарізав товариша

60-річний житель Ізмаїльського району впід час спільного вживання алкогольних напоїв, наніс 15 ножових поранень знайомому.

Зловмисник до останнього заперечував свою провину.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Після проведення довготривалих експертиз та зібраних речових доказів правоохоронці довели причетність чоловіка до вбивства односельця. Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури, оголосили зловмиснику підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України і скерували матеріали справи до суду.

Суд визнав обвинуваченого винним в умисному вбивстві і засудив його до 12 років позбавлення волі.

Це четверта судимість правопорушника. До цього він провів за ґратами дев’ять років за хуліганство, пограбування та вбивство з необережності.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік цеглиною вбив коханку, бо та хотіла розповісти правду дружині.

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