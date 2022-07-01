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У Маріуполі знайшли ще одну братську могилу

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У Маріуполі знайшли ще одну братську могилу

Фото: Associated Press

У Маріуполі, на вулиці Київська, 53, знайдено ще одну братську могилу у якій від кінця лютого було поховано понад 100 маріупольців.

Діставати та ховати загиблих російські окупанти не планують.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти поруч розбирають завали, знову про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах. Ексгумація фактично зупинена", – йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, окупаційна влада настільки захопилась створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли.

Раніше повідомлялося, що у Лівобережному районі Маріуполя під завалами одного з житлових будинків, у який влучила авіабомба, виявили понад сотню тіл загиблих.

 Маріуполь перетворюється на зону бандитизму. У місті процвітає мародерство та пограбування людей похилого віку. Крім того, гуманітарна ситуація у місті стрімко погіршується. 

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