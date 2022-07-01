MONATIK представив новий альбом – особисту музичну історію війни

Український мультиартист MONATIK передставив музичну новинку.

Зірка випустив мініальбом під назвою ART Оборона. Як розповів знаменитість, ця платівка – його особиста музична історія війни, яка, на жаль, досі триває.

Співак перетворив думки за останні чотири місяці у вірші і музику.

"Історія війни в кожного своя, але дуже схожа, тяжка і страшна, проте з вірою у майбутнє. З вірою в нашу перемогу. Майже 5 місяців тривоги, страждання, страху і гніву, спроб відшукати себе, всю сім’ю в розбитих мріях, перетворились на майже 19 хвилин музичних роздумів. Сьогодні найголовніше не втратити надію, тож маю надію, що Art Оборона не отримає продовження і війна скоро зникне з України. А ця музика — зможе відволікти, надихнути, нагадати", – прокоментував виконавець.

MONATIK / Фото: instagram.com/monatik_official

EP ART Оборона

MONATIK додав, що створення музики у ці часи його рятує і боронить від занурення у кримезну темряву.

До мініальбому увійшло чотири треки: From U to Z, "Молчунам", "ART Оборона", "Пригорни" та п’ять віршів: "І навіть, якщо в мене залишився лише день", "2022", "Ми вистоїмо", I.V., "Так і буде".

Цікаво, що останній вірш прочитали сини зірки – Даня та Платон.

MONATIK / Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, KADNAY довів до мурашок та сліз новою піснею. Гурт випустив "Вірою. Правдою".

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