Фронтмен Imagine Dragons розчулив до сліз промовою про Україну під час концерту – відео

Фронтмен Imagine Dragons розчулив до сліз промовою про Україну під час концерту – відео

Лідер популярного американського гурту Imagine Dragons – Ден Рейнольдс – присвятив Україні щемливу промову під час концерту у Польщі.

Колектив виступив на фестивалі Opener у Гдині. Зі сцени зірка звернувся до українців, які вимушені були втікати від війни та зізнався, що почувається безпорадним.

"Чудовим людям з України. Так багато з них втратили домівки. Невже це 2022 рік? Чому вмирають діти і ми не можемо зупинити війну? Чому ми не можемо зробити щось більше, ніж співати пісні з підтримкою? Я почуваюся безпорадним", – сказав Рейнольдс.

Відповідне відео з'явилося в Мережі.

Також Ден поділився, що читав листи українців. Їм він присвятив легендарний хіт Alphaville – Forever Young.

"Я знаю, що ви тут, тож ця пісня для вас. Нехай ваші сім'ї будуть у безпеці та настане мир, який побачать ваші діти", - поділився він.

Нагадаємо, зірка Голлівуду Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні. Кінорежисер хоче розповісти широкому загалу про події, які нині відбуваються в Україні.

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