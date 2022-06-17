Тіло спалив, а рештки закопав на смітнику: на Полтавщині чоловік жорстоко розправився з односельчанином

Слідчі Лубенського райвідділу поліції підозрюють 67-річного чоловіка у скоєнні умисного вбивства жителя села Оріхівка Лубенської тергромади.
Фігуранту повідомлено про підозру та взято під варту.
Про це повідомили у поліції Полтавської області.
19 травня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Києва, що її 46-річний співмешканець, який тимчасово проживав у Лубенському районі, декілька днів не виходить на зв’язок.
Отримавши повідомлення, працівники поліції розпочали пошук безвісти зниклого чоловіка. За декілька днів на березі ставка в селі Новооріхівка виявили подушки та ковдри зі слідами, схожими на кров. Як з’ясували слідчі, знайдені речі належали чоловікові, якого розшукували як безвісти зниклого.
Слідством встановлено, що потерпілий був застрелений із мисливської вогнепальної зброї під час конфлікту із 67-річним місцевим мешканцем. Щоб приховати сліди злочину підозрюваний вивіз тіло вбитого, спалив його та закопав рештки на смітнику. З місця події та помешкання фігуранта слідчі вилучили ряд речових доказів, що підтверджують його причетність до вчинення особливо тяжкого злочину.
Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.
Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.
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