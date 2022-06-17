Тіло спалив, а рештки закопав на смітнику: на Полтавщині чоловік жорстоко розправився з односельчанином

Тіло спалив, а рештки закопав на смітнику: на Полтавщині чоловік жорстоко розправився з односельчанином

Слідчі Лубенського райвідділу поліції підозрюють 67-річного чоловіка у скоєнні умисного вбивства жителя села Оріхівка Лубенської тергромади.

Фігуранту повідомлено про підозру та взято під варту.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

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19 травня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Києва, що її 46-річний співмешканець, який тимчасово проживав у Лубенському районі, декілька днів не виходить на зв’язок.

Отримавши повідомлення, працівники поліції розпочали пошук безвісти зниклого чоловіка. За декілька днів на березі ставка в селі Новооріхівка виявили подушки та ковдри зі слідами, схожими на кров. Як з’ясували слідчі, знайдені речі належали чоловікові, якого розшукували як безвісти зниклого.

Фото: ГУ Національної поліції в Полтавській області

Слідством встановлено, що потерпілий був застрелений із мисливської вогнепальної зброї під час конфлікту із 67-річним місцевим мешканцем. Щоб приховати сліди злочину підозрюваний вивіз тіло вбитого, спалив його та закопав рештки на смітнику. З місця події та помешкання фігуранта слідчі вилучили ряд речових доказів, що підтверджують його причетність до вчинення особливо тяжкого злочину.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

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