На вихідних у Житомирській області померли двоє немовлят

На вихідних у Житомирській області померли двоє немовлят

На вихідних у Житомирській області поліцейські зафіксували низку подій, пов’язаних із недоглядом за малолітніми дітьми або й відвертим нехтуванням дорослими батьківськими обов’язками.

Окремі випадки мали трагічні наслідки: двоє немовлят померли.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Житомирській області.

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"У Ємільчинській громаді поліцейські розслідують обставини смерті немовляти. У ніч проти неділі мати повідомила про виявлення неживою своєї місячної доньки. Таке ж повідомлення надійшло від жительки Малинської громади. Причини загибелі немовлят встановлюють фахівці судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що в Одеській області мати поїла дитину, якій виповнилося лише 20 днів, самогоном із пляшечки. Хлопчик перестав набирати вагу, саме на це звернули увагу медики.

А у Херсонській області від горе-матері забрали всіх дітей. У будинку була повна антисанітарія.

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