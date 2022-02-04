В Одеській області мати поїла немовля самогоном із пляшечки (відео)

Наразі за хлопчиком спостерігають медики.

У селі Ісаєво Березовського району мати поїла дитину, якій виповнилося лише 20 днів, самогоном із пляшечки. Хлопчик перестав набирати вагу, саме на це звернули увагу медики.

Про це повідомили у місцевому Телеграм-каналі.

"Я ніяк не могла цього зробити. Горілка була в чашці, я її не понюхала, перелила в бутилочку. Я зробила це випадково", — запевнила мати.

Лікарі кажуть, що дитина перебувала у занедбаному стані. На тілі - дерматит.

Зі слів матері, син народився від співмешканця, який майже на 50 років старший. Він дав притулок їй з братом ще після інтернату. Сусіди ж кажуть, що саме останній може бути справжнім батьком дитини.

Раніше стало відомо, що у Херсонській області у горе-матері забрали всіх дітей. У будинку була повна антисанітарія.

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