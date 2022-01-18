Запалила духовку, щоб грілися: у Житомирській області у матері вилучили всіх дітей

Запалила духовку, щоб грілися: у Житомирській області у матері вилучили всіх дітей

Малеча перебувала вдома без нагляду.

У Бердичеві поліція вилучила з родини трьох дітей, яких мати залишила самих у будинку. Для обігріву помешкання жінка запалила газову духову шафу, яку залишила без нагляду.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

У родині проживає троє дітей, віком від 5 років до 11 місяців. На момент прибуття поліцейських і соціальних працівників, у будинку діти перебували самі в антисанітарних умовах, без харчів та брудні. Для обігріву мати запалила і залишила без нагляду газову духову шафу.

Дітей доправили до лікарні для обстеження. Правоохоронці встановили місцеперебування матері. Щодо горе-матері склали адмінпротокол.

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Нагадаємо, у Харкові 22-річна студентка з Палестини самостійно народила дівчинку, а після - загорнула її в пакет та викинула з вікна п’ятого поверху.

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