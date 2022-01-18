"Щит союзу": після "солідних" військових навчань в Білорусі пройдуть такі ж і в Росії

"Щит союзу": після "солідних" військових навчань в Білорусі пройдуть такі ж і в Росії

Навчання відбуватимуться "у союзі" Росії та Білорусі.

Росія у 2023 році планує провести спільні військові навчання з Білоруссю і на своїй території. Підготовка до них розпочнеться одразу після закінчення "солідних" за словами Лукашенка навчань "Союзна рішучість – 2022", які відбудуться на території Білорусі на початку лютого цього року.

Про це сказав посол Росії у Мінську Борис Гризлов під час інтерв'ю виданню ТАСС.

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"Навчання почнуться в лютому і називатимуться "Союзна рішучість – 2022"… Закінчиться "Союзна рішучість – 2022", і розпочнеться підготовка до нових навчань "Щит союзу – 2023". І ці навчання відбуватимуться вже на території Росії", — повідомив Гризлов.

За словами посла Росії в Білорусі, ці навчання "можуть стати приводом для звинувачень Росії в агресивних планах". Мовляв, щойно стає відомо про будь-які військові навчання на території Росії чи Білорусі, "Захід одразу починає заявляти про різні загрози".

Водночас Гризлов наголосив, що російські та білоруські військові після проведення навчань нібито "завжди поверталися до місць постійної дислокації".

Нагадаємо, напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що біля кордонів країни нібито відбувається "нарощування військового контингенту України".

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