У Кремлі заявили про "різні сценарії" дій щодо України

Таким чином Пєсков відповів Нуланд про 18 сценаріїв дій США у разі вторгнення в Україну.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи заяву заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд про 18 сценаріїв дій Вашингтона у разі нападу Росії на Україну, заявив, що Москва має на розгляді "свої сценарії" подальших дій, але їх менше.

Про це пише російський ТАСС.

"Безперечно, у контексті нинішньої ситуації, авжеж, Росія думає, як забезпечити власну безпеку. Ми знаємо від шановної Нуланд, що США мають 18 сценаріїв. Ми теж різні сценарії вивчаємо. Вважаємо, що насправді їх має бути значно менше, адже постановка питання гранично коректна у нас... ", - розповів Пєсков.

За його словами, у подібних питаннях не стоїть завдання "робити складним те, що, можливо, настільки складним не є".

"Ми сподіваємося, що, як і говорилося вже нашими американськими співрозмовниками, цього тижня щось їм вдасться сформулювати письмово", - додав Пєсков.

Як повідомлялося, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок повномасштабного вторгнення РФ до України і обіцяє застосувати обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

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