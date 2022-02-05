Ердоган за кілька днів після візиту до Києва заразився коронавірусом

Ердоган за кілька днів після візиту до Києва заразився коронавірусом

Тест на COVID-19 виявився позитивним.

Президент Турції Реджеп Тайіп Ердоган у суботу, 5 лютого, повідомив, що захворів на COVID-19. Наразі він почувається добре.

"Сьогодні результат тесту на COVID-19, який зробили після легких симптомів, виявився позитивним", — написав він у Twitter.

Турецький лідер зазначив, що продовжить працювати дистанційно.

Які угоди підписали Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган

Нагадаємо, Ердоган напередодні перебував з офіційним візитом в Україні.

Під час переговорів з президентом Володимиром Зеленським він заявив про можливість стати посередником між Україною та Росією на тлі зростання напруженості через стягнення військ РФ до українського кордону. У зв'язку з цим Ердоган запросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського для діалогу до Анкари і вже сам приїздив до Києва для зустрічі із українським керівництвом.

Читайте також: