Ердоган за кілька днів після візиту до Києва заразився коронавірусом

Тест на COVID-19 виявився позитивним.
Президент Турції Реджеп Тайіп Ердоган у суботу, 5 лютого, повідомив, що захворів на COVID-19. Наразі він почувається добре.
"Сьогодні результат тесту на COVID-19, який зробили після легких симптомів, виявився позитивним", — написав він у Twitter.
Турецький лідер зазначив, що продовжить працювати дистанційно.
Нагадаємо, Ердоган напередодні перебував з офіційним візитом в Україні.
Під час переговорів з президентом Володимиром Зеленським він заявив про можливість стати посередником між Україною та Росією на тлі зростання напруженості через стягнення військ РФ до українського кордону. У зв'язку з цим Ердоган запросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського для діалогу до Анкари і вже сам приїздив до Києва для зустрічі із українським керівництвом.
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