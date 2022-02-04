В Одесской области мать поила младенца самогоном из бутылочки (видео)

Сейчас за мальчиком наблюдают медики.

В селе Исаево Березовского района мать поила ребенка, которому исполнилось всего 20 дней, самогоном из бутылочки. Мальчик перестал набирать вес, именно на это обратили внимание медики.

Об этом сообщили в местном Телеграмме-канале.

"Я никак не могла этого сделать. Водка была в чашке, я ее не понюхала, перелила в бутылочку. Я сделала это случайно", — заверила мать.

Врачи говорят, что ребенок находился в запущенном состоянии. На теле – дерматит.

По словам матери, сын родился от сожителя, который почти на 50 лет старше. Он приютил ее с братом еще после интерната. Соседи говорят, что именно последний может быть настоящим отцом ребенка.

Ранее стало известно, что в Херсонской области у горе-матери забрали всех детей. В доме была полная антисанитария.

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