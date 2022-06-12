В Умані нетвереза мати загубила дитину: де її знайшли

В Умані нетвереза мати загубила дитину: де її знайшли

В Умані розшукали п'ятирічну дівчинку, яка самостійно сіла у маршрутку та поїхала у невідомому напрямку.

Горе-мати не помітила, як зникла дитина.

Про це повідомили у пресслужбі Уманського районного управління поліції.

Також читайте Горе-мати після домашніх пологів викинула новонародженого сина з вікна

"Батько повідомив, що п'ятирічна дівчинка перебувала у центральній частині Умані з мамою, але вона випустила дитину із виду та не помітила, як вона зникла. Мати дитини була напідпитку", - йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські розшукали дитину, яка була поряд центрального парку міста.

На матір інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 178 та ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дівчинку передали батькові.

Раніше стало відомо, що в Одеській області мати поїла дитину, якій виповнилося лише 20 днів, самогоном із пляшечки. Хлопчик перестав набирати вагу, саме на це звернули увагу медики.

А у Херсонській області від горе-матері забрали всіх дітей. У будинку була повна антисанітарія.

Лишила дітей у таборі безхатьків: горе-мати знайшлась, а потім знову зникла

Читайте також: