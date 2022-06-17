ЗСУ ракетами "Harpoon" поцілили у російській буксир "Васілій Бех" поблизу острова Зміїний

В акваторії Чорного моря Військово-Морські Сили ЗС України 17 червня ракетами "Harpoon" уразили російській буксир "Васілій Бех" із ЗРК "ТОР" на борту.

Буксир потрапив під удар під час транспортування на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Сьогодні вранці в акваторії Чорного моря ракетами "Harpoon" було уражено буксир чорноморського флоту "Васілій Бех" під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння, особового складу та ЗРК "ТОР". Передавайте вітання команді крейсера "Москва"", - написав він.

Водночас ВМС ЗСУ опублікували момент попадання у російське судно.

Варто зазначити, що побудований на астраханському судноремонтному заводі буксир "Васілій Бех" водотоннажністю 1605 тонн був прийнятий до складу чорноморського флоту РФ у 2017 році.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 114-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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