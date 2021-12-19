Кабачковий рулет із вершковим сиром та ковбасою

Кабачки можна не тільки смажити або додавати до соте та рагу.

З цього овоча можна приготувати смачний рулет без борошна. Яйця та сир, який розтає під час випікання, формують тонкий пласт майбутнього рулету.

Інгредієнти

Для рулету:

500 г кабачків

4 яйця

100 г сиру моцарела

пучок кропу

сіль

перець

Для начинки:

300 г ковбаси

200 г вершкового сиру

Приготування покроково:

1. Кабачок натираємо на крупній тертушці, додаємо дрібку солі та залишаємо на 5 хвилин, щоб він пустив сік. Зайву рідину потім відтискаємо та зливаємо. З великого кабачка найкраще видалити насіння та товсту шкірку.

2. В окрему миску вбиваємо яйця, додаємо перець і добре перемішуємо. Додаємо натертий на крупній тертушці сир та дрібно посічений кріп. Сюди ж відправляємо віджаті кабачки і добре перемішуємо.

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3. На застелене пергаментом деко тонким шаром викладаємо овочеву масу. Випікаємо 20-30 хвилин за температури 180°C. Час приготування залежить від товщини і розміру пласта.

4. Готовий рулет залишаємо на 10-15 хвилин остигати, а потім викладаємо начинку. Готовий пласт змащуємо вершковим сиром і викладаємо зверху кружальця ковбаси. Потім починаємо акуратно скручувати рулет. Ставимо його в холодильник мінімум на 1 годину, щоб маса стабілізувалася і рулет легко було нарізати.

Як начинку можна використовувати готовий м'ясний фарш, овочі, гриби. Також для приготування рулету з кабачка підходять різні сири. Якщо будете використовувати вершковий або м'які сири на зразок рикоти, тоді рулет потрібно відправити в прохолодне місце застигати. Якщо ж вирішите приготувати кабачковий рулет з напівтвердими сирами на зразок Чедера, тоді сформований рулет варто відправити на 10-15 хвилин в духовку, щоб начинка розтанула.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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