Кабачковый рулет со сливочным сыром и колбасой

Кабачки можно не только жарить или добавлять к соте и рагу.

Из этого овоща можно приготовить вкусный рулет без муки. Яйца и сыр, который тает при выпечке, формируют тонкий пласт будущего рулета.

Ингредиенты

Для рулета:

500 г кабачков

4 яйца

100 г сыра моцарелла

пучок укропа

соль

перец

Для начинки:

300 г колбасы

200 г сливочного сыра

Приготовление пошагово:

1. Кабачок натираем на крупной терке, добавляем щепотку соли и оставляем на 5 минут, чтобы он пустил сок. Лишнюю жидкость затем отжимаем и сливаем. Из большого кабачка лучше удалить семена и толстую кожицу.

2. В отдельную миску вбиваем яйца, добавляем перец и хорошо перемешиваем. Добавляем натертый на крупной терке сыр и мелко нарубленный укроп. Сюда же отправляем отжатые кабачки и хорошо перемешиваем.

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3. На застеленный пергаментом противень тонким слоем выкладываем овощную массу. Выпекаем 20-30 минут при температуре 180 ° C. Время приготовления зависит от толщины и размера пласта.

4. Готовый рулет оставляем на 10-15 минут остывать, а затем выкладываем начинку. Готовый пласт смазываем сливочным сыром и выкладываем сверху кружочки колбасы. Затем начинаем аккуратно скручивать рулет. Ставим его в холодильник минимум на 1 час, чтобы масса стабилизировалась и рулет легко было нарезать.

В качестве начинки можно использовать готовый мясной фарш, овощи, грибы. Также для приготовления рулета из кабачка подходят различные сыры. Если будете использовать сливочный или мягкие сыры типа рикотта, тогда рулет нужно отправить в прохладное место застывать. Если же решите приготовить кабачковый рулет с полутвердыми сырами типа чеддер, тогда сформирован рулет стоит отправить на 10-15 минут в духовку, чтобы начинка растаяла.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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