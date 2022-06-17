У центрі Дніпра спалахнула масштабна пожежа: згоріло кафе (фото, відео)

На центральному проспекті Дніпра вночі згоріло кафе, причина пожежі невідома.

У центрі Дніпра на проспекті Дмитра Яворницького в ніч проти 17 червня згоріло кафе. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі поки невідома.

Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області.

Вогонь знищив приміщення кафе на першому поверсі, терасу на другому, меблі, кухонне обладнання та дах будівлі. Також пошкоджено вікна та залишки будівельних матеріалів у прибудованій будівлі.

Фото: "ХД" у Telegram

Загальна площа пожежі - 500 кв. м. Її локалізували о 23:00 та ліквідували о 00:45.

Нагадаємо, у Дніпрі пожежники врятували їжака з пастки. До рятувальників звернулися перехожі, які побачили тварину, що застрягла в трубі на вулиці.

Фото: "ХД" у Telegram

Скриншот із відео ДСНС Скриншот із відео ДСНС

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