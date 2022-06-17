Окупанти з артилерії вдарили по Дніпропетровщині - ОВА

Росіяни обстріляли село на Дніпропетровщині, ніхто не постраждав.
Російські окупанти ввечері 16 червня з артилерії вдарили по Зеленодольській громаді в Дніпропетровській області. Обстрілів зазнало село Велика Костромка.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"На щастя, ніхто не постраждав. Вночі в області була одна тривога. Без обстрілів", - написав він.
Нагадаємо, унаслідок ракетного обстрілу Новомосковського району Дніпропетровської області ввечері 15 червня було зруйновано підприємство.
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