Окупанти з артилерії вдарили по Дніпропетровщині - ОВА

Окупанти з артилерії вдарили по Дніпропетровщині - ОВА

Росіяни обстріляли село на Дніпропетровщині, ніхто не постраждав.

Російські окупанти ввечері 16 червня з артилерії вдарили по Зеленодольській громаді в Дніпропетровській області. Обстрілів зазнало село Велика Костромка.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"На щастя, ніхто не постраждав. Вночі в області була одна тривога. Без обстрілів", - написав він.

Нагадаємо, унаслідок ракетного обстрілу Новомосковського району Дніпропетровської області ввечері 15 червня було зруйновано підприємство.

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