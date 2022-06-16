Церковний календар на 17 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 17 червня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 17 червня в церковному календарі

17 червня вшановують пам’ять святого Митрофана, патріарха Царгородського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 17 червня — день пам’яті святого Митрофана, патріарха Царгородського

У п’ятницю, 17 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять святого Митрофана, патріарха Царгородського.

Святий Митрофан жив за часів правління першого імператора-християнина Костянтина Великого. Його батько, Дометій, був рідним братом Проба (римського імператора). Однак в зрілому віці він зрозумів хибність язичницьких вірувань і прийняв християнство. Побоюючись гонінь, які в ті часи були дуже жорстокими, Дометій з двома синами переїхав до Візантії. Там він почав вивчати закон Божий у єпископа Тита. Дометій сильно бажав трудитися на благо Церкви, а тому Тит висвятив його на пресвітера.

Коли одного разу прибув до Візантії імператор Костянтин Великий, він відразу захопився красою міста та його зручним розташуванням. Він познайомився з Митрофаном, який тоді був архієреєм. Зрозумівши, що говорить з мудрою та побожною людиною, Костянтин взяв Митрофана в Рим, але незабаром вирішив перенести столицю до Візантії, яку назвав Царгородом. Перевів він з собою і Митрофана. 325 року в Нікеї зібрали I Вселенський Собор, щоб позбавити влади єресі Арія. І Митрофан був на цьому соборі першим патріархом.

Помер святий мирно 326 року, а його мощі покояться в храмі, який був споруджений в Константинополі на його честь.

Церковний календар на 17 червня: відео

Народні прикмети

Листя папороті скручується донизу - буде ясна погода, а якщо випростується - негода.

17 червня вранці не розпустилися білі квіточки зірочника - чекайте на дощ в обід.

Небо вкрите хмарами та квіти жовтецю відкриті - дощу не буде.

Що не можна робити 17 червня