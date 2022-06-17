Контузії: небезпека, симптоми та перша допомога постраждалим

Російські окупанти систематично обстрілюють мирні міста та селища.

Кожен вибух несе суттєву загрозу кожному/кожній, хто перебуває в радіусі ударної хвилі від розриву/потрапляння ракети чи снаряду.

Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Навіть якщо у людини немає зовнішніх ушкоджень, це ще не означає, що вона не отримала травму. Одним із наслідків потрапляння під вибухову хвилю є контузія. Також її може спричинити падіння з висоти чи потрапляння під обвал.

В інфографіці — симптоми та небезпека контузії, а також як надати допомогу людині, у якої спостерігаються симптоми контузії.

Контузія (3 фото)

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