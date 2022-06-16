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Окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровщині: зруйновано підприємство

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Окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровщині: зруйновано підприємство

Вчора ввечері росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині, ніхто не постраждав. Ніч минула без ворожих обстрілів.

Унаслідок ракетного обстрілу Новомосковського району Дніпропетровської області ввечері 15 червня зруйновано підприємство. Минулося без жертв.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"У цілому ж ніч на Дніпропетровщині минула тихо. В області не зафіксовано ворожих обстрілів, російських окупаційних військ в нас також немає", - написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські окупанти обстріляли з "Ураганів" Криворізький район та вдарили двома ракетами по Новомосковському району Дніпропетровської області. Загинули 4 людини, ще одна постраждала.

Вдарили по Дніпропетровщині "Ураганами" - від рук росіян загинула жінка, ще п'ятеро людей поранені

Вдарили по Дніпропетровщині "Ураганами" - від рук росіян загинула жінка, ще п'ятеро людей поранені

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