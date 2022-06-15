Окупанти під час обстрілу по Дніпропетровщині зруйнували 70 будинків

Окупанти під час обстрілу по Дніпропетровщині зруйнували 70 будинків

Російські окупанти, які завдали ракетного удару по Дніпропетровщині 15 червня, розтрощили близько 70 будинків. По факту чого правоохоронці розпочали розслідування.

Руйнування також отримали автомобілі містян, лінії електропередач та газопровід.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

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Як стало відомо, росіяни обстріляли касетними боєприпасами місто Апостолово. Внаслідок чого загинули чотири людини, ще одна особа отримала поранення.

“Також окупанти нанесли ракетний удар по одному з населених пунктів Новомосковського району. Пошкоджено дачні домоволодіння, гаражі місцевих мешканців. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні”, - наголосили у прокуратурі області.

Нагадаємо, що росіяни завдали ракетний удар по Дніпропетровщині.

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