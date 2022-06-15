Став відомий опонент "Ворскли" на старті відбору Ліги конференцій

Полтавська "Ворскла" дізналася ім'я суперника, з яким зустрінеться у 2-му кваліфікаційному раунді третього за престижністю клубного турніру Європи.

Так, за підсумками жеребкування, "зелено-білі", які були сіяними за основним шляхом, зіграють із шведським клубом АІК .

Перша дуель між цими колективами буде зіграна 21 липня на полі шведів, матч-відповідь - 28 липня. Місце проведення другої гри ще не вирішено. Уся річ в тому, що через повномасштабне вторгнення РФ "Ворскла" точно проводитиме матчі за межами України.

Зазначимо, АІК — "срібний" призер минулого чемпіонату Швеції, за підсумками якого команда поступилася чемпіонським титулом "Мальме" за різницею забитих і пропущених м'ячів. Що стосується "Ворскли", то вона займала п'яте місце у таблиці української Прем'єр-ліги на момент дострокового завершення чемпіонату через російське вторгнення.

Минулого сезону "Ворскла" також грала в Лізі конференцій. Стартуючи з 2-го етапу кваліфікації, полтавчани там й зупинилися, адже в додатковий час поступилися фінському КуПС (2:2, 2:3).

Додамо, що в третьому раунді відбору ЛК розпочне свій шлях четверта команда УПЛ - луганська "Зоря".

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