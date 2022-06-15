Мама мовчунки Тодоренко звернулася до доньки: "Одеська сім'я очікує"

Співачка Регіна Тодоренко, яка мовчить про жахливу війну, яку розв’язала Росія, вчора, 14 червня святкувала 32-річчя.

Мама виконавиці з цієї нагоди вирішила написати допис-звернення до доньки у своєму Instagram.

Ірина Тодоренко, яка живе в Одесі, привітала Регіну з днем народження. Разом з тим жінка зазначила, що одеська сім’я чекає на співачку.

"Наша одеська сім'я любить, очікує і завжди пишається тобою! Ти наш найсвітліший промінчик світла", - написала мама Регіни.

Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, коли Росія розв’язала в Україну жахливу війну, уродженка Одеси Регіна Тодоренко вирішила мовчати про це. Коли її українські прихильники очікували від неї підтримку, співачка, яка живе в РФ, вирішила поводитися так, ніби жодної війни немає. Натомість, коли Instagram не був заблокований у Росії, артистка розважала фанів та, зокрема, демонструвала свій гардероб.

Тим часом ведуча Катерина Осадча вважає, що артисти, які мовчать про війну, взагалі не гідні мати український паспорт.

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