Суд заборонив "Соціалістичну партію України"

В Україні заборонили ще одну політичну партію.

Сьомою забороненою політсилою стала "Соціалістична партія України". Рішенні ухвалив 15 червня Восьмий апеляційний суд Львова.

Про це повідомляє рух "Чесно".

Згідно з рішенням суду, майно "Соціалістичної партії України" та всіх її осередків передадуть державі. Рішення можна оскаржити у Верховному суді.

За словами аналітика руху Ігоря Фещенка, доводи СБУ та Мін’юсту проти партії полягали в антиукраїнській і проросійській діяльності, а також висловлюваннях останніх трьох керівників партії. Зокрема, йшлося про Іллю Киву, якого судитимуть за держзраду. Зазначається, хоч Кива від 2019-го не є офіційним керівником партії, але надалі здійснює вплив на неї.

За матеріалами справи, станом на зараз "Соціалістичну партію" очолює Віктор Заїка - директор іменного благодійного фонду Іллі Киви "Визволення". Крім цього, як аргументи за заборону була антиукраїнська діяльність окремих керівників осередків партї, зокрема Олександра Онищенка.

До слова, судпротягом 13-14 червня заборонив діяльність в Україні шести проросійських партій: "Опозиційний блок"; "Соціалісти"; "Справедливість та розвиток"; "Держава"; "НАШІ"; "Блок Володимира Сальдо".

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №7424, який позбавляє народних депутатів з колишньої фракції "Опозиційна платформа – За життя" можливості брати участь у засіданнях, парламентських слуханнях, у роботі тимчасових слідчих, спеціальних та Лічильної комісій, а також в офіційних делегаціях від України.

Читайте також: