Суд заборонив партію Мураєва

Суд заборонив партію колишньгого народного депутата Євгенія Мураєва "Наші".
Рішення про заборону політсили проросійського політика 14 червня ухвалив Восьмий апеляційний суд Львова.
Про це повідомляє рух "ЧЕСНО" з посиланням на представницю Мін'юсту.
Зазначається, що за рішенням суду, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень перейдуть у власність держави. Втім, саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді.
"Аргументи Міністерства наразі громадськості невідомі, оскільки колегія суддів у складі Матковської, Кузьмича і Улицького не допустила на засідання журналістів та представників громадськості. Причиною недопуску вказали карантинні обмеження і внутрішнє розпорядження суду, хоча ще вчора, 13 червня, подібні обмеження не завадили публічності розгляду аналогічних справ стосовно партій "Соціалісти" та "Справедливість та розвиток "і Рух ЧЕСНО" висвітлював перебіг судових засідань", - йдеться у повідомленні.
До слова, партія "Наші" стала четвертою, яку заборонив суд. Попередні три - це "ОПЗЖ", "Опозиційний блок" і "Соціалісти".
Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №7424, який позбавляє народних депутатів з колишньої фракції "Опозиційна платформа – За життя" можливості брати участь у засіданнях, парламентських слуханнях, у роботі тимчасових слідчих, спеціальних та Лічильної комісій, а також в офіційних делегаціях від України.
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