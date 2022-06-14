З Луганщини вдалося евакуювати близько 70 мешканців (відео)

З Луганщини вдалося евакуювати близько 70 мешканців (відео)

З Лисичанська та навколишніх населених пунктів всього евакуйовано близько 70 мешканців.

Евакуація з Луганської області продовжується. Сьогодні, 14 червня, з регіону вдалося вивезти близько 70 мешканців.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він наголосив, що останні дні мешканці Луганщини відразу погоджуються на евакуацію без зайвих вмовлянь.

"Обстріли настільки потужні, що вже в укриттях люди не витримують, психологічний стан на межі. Останні дні - мешканці, нарешті, без зайвих слів, готові їхати. Тільки б в тишу…", - зазначив він.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку окупанти намагаються закріпитися в центрі міста та перекинули 2 додаткові БТГ.

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