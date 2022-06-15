Єгипет та Ізраїль збільшать постачання газу до ЄС через війну в Україні: підписано угоду

Єгипет та Ізраїль збільшать постачання газу до ЄС через війну в Україні: підписано угоду

Євросоюз домовився з країнами про експорт газу замість російського.

Єгипет, Ізраїль та Європейський Союз підписали угоду про збільшення продажу скрапленого газу в країни ЄС. Ця угода має на меті зменшити залежність Європи від постачань з Росії. Минулого року Європейський Союз імпортував приблизно 40% російського газу.

Про це повідомляє Associated Press.

Угода передбачає, що Ізраїль відправлятиме більше газу по трубопроводу до єгипетського LNG-терміналу в Середземному морі. Єгипет має можливості для його зрідження. Потім зріджений газ через море на танкерах транспортуватимуть до Європи.

"Це – особливий момент. Я дуже тепло вітаю підписання цієї історичної угоди", – заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з міністрами енергетики Єгипту та Ізраїлю.

Вона також сказала, що угода є частиною зусиль Європи з диверсифікації джерел енергії за межами Росії та імпорту вуглеводнів від інших надійних постачальників.

Згідно з угодою, Євросоюз допоможе Єгипту та Ізраїлю збільшити видобуток і розвідку газу в їхніх територіальних водах.

Ізраїль має два експлуатаційних газових родовища біля свого середземноморського узбережжя, які, за оцінками, містять приблизно 690 мільярдів кубометрів природного газу разом, і третя морська бурова установка знаходиться в розробці.

Нагадаємо, Шольц відмовився від повної націоналізації Gazprom Germania, аби "не роздратувати" Путіна.

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