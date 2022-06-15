Датська компанія вирішила закрити свої магазини у Росії через її агресію в Україні.

Найбільший у світі датський ритейлер меблів та товарів для дому IKEA повністю йде з Росії.

Залишки товару розпродають на маркетплейсах, а персоналу компанія пропонує звільниться за угодою сторін з виплатою кількох окладів.

Заводи IKEA продадуть новому власнику.

"Війна (Росії проти України – ред.) має як величезний вплив на людей, так і спричиняє серйозні порушення ланцюга поставок та умов торгівлі, тому група вирішила тимчасово призупинити діяльність IKEA в Росії", — йдеться у заяві компанії.

Продаж товарів компанії буде припинено у всіх російських магазинах. Усього IKEA має у РФ 17 магазинів.

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