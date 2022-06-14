Під Києвом воду в річках Дніпро і Стугна визнали непридатною для купання

Під Києвом воду в річках Дніпро і Стугна визнали непридатною для купання

В Київській області провели перевірку води в річках Дніпро та Стугна.

Її визнали небезпечною для купання.

Про це повідомляють на сторінці Української громади в Мережі.

В місті Українка Київської області було проведено перевірку води в місцевих водоймах.

"Виконавчий комітет Української міської ради попереджає про небезпеку купання в річках Дніпро та Стугна в межах міста Українка. Cтаном на 08 червня 2022 р. вода в р. Стугна та р. Дніпро не відповідає вимогам Державних санітарних правил за бактеріологічними показниками", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у воді рівень лактозопозитивних кишкових паличок, при нормі 5000 одиниць, в р. Дніпро перевищує у 48 раз, а у р. Стугна майже у двічі.

Місцевих жителів закликали утриматися від купання в річках.

Нагадаємо, що суд наклав арешт на права і кошти "Моршинської" та "Миргородської", що належать російському олігарху Фрідману.

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