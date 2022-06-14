Як уникнути ПТСР і повернути собі спокій: поради психологів

Як уникнути ПТСР і повернути собі спокій: поради психологів

Війна забрала в когось із нас близьких, в когось вона забрала домівки, але ще в усіх нас вона забрала спокій. Дедалі більше українців звертаються тепер до псхотерапевтів із однаковими симптомами: тривога; почуття провини; апатія.

Все це прояви стресу, який ми переживаємо. Фахівці кажуть: найчастіше від гострого стресу страждають жінки, а у чоловіків симптоми психологічного стресу можуть з'являтися вже згодом. Які симптоми вкажуть на те, що вам потрібна допомога і чи варто нам боятися нової пандемії ПТСР, запитали у психологів.

Від війни страждають і ті, хто в епіцентрі подій, і ті, хто втік в безпечніше місце. Психологиня Аліна Сальнікова стверджує, що найпоширеніший прояв трвми зараз - це синдром вцілілого. Людина починає думати: що недостатньо переказала коштів армії, недостатньо волонтерила.

Понад 80 відсотків українців пережили травматичний досвід. З тривогою живе кожен українець. Тривожний розлад чи депресію відчули 30 відсотків. Тому на нас скоро чекає епідемія посттравматичного стресового розладу.

Психіатр Евген Тимощук прогнозує, що десь 10% мирного населення, матиме ПТСР. якщо ми говоримо про військових,то там цифри будуть значно більшими і можуть досягати навіть 40%.

А от чи захворіє саме ваша душа, каже – залежить, зокрема, і від вашого минулого. Психологиня Аліна Сальнікова зазначає, якщо у людини в минулому було багато стресових подій у житті, вона не відчувала достатньої підтримки близьких, почувалася самотньою - війна в неї активізує оцей минулий біль.

Всередині війна буде нас лоскотати ще багато років після закінчення бойових дій.Та що ж робити тут і зараз, аби полегшити наслідки стресу?

Пандемія ПТСР – як війна вплинула на психічне здоров'є українців і що робити

Психіатр Євген Тимощук радить звернутися до психотерапевта або психіатра за таких симптомів:

насамперед це порушення сну(декілька днів поганий сон,кошмари)

знижений настрій більше двох тижнів

відчуття тривоги

добровільна ізоляція

Варто також слухати своє тіло. Приміром, коливання тиску може бути проявом психологічного потрясіння.

У страху великі очі, зазначає лікар Віталій Сидорчук. Підняття адреналіну і норадреналіну спазмує судини. Через це відбувається підняття тиску.

Спробуйте повернути собі хоч мінімальне відчуття контролю за власним життям. Це мають бути ритуальні стабільні дії, каже Аліна Сальнікова. І проявляйте емоції.

Хочеться плакати - плачте, хочеться кричати - кричіть, привчіть себе до спорту. Щойно відчуєте тривогу - починайте присідати. Тут подвійний корисний ефект: підтягнуте тіло і спокій. І допомагайте. Волонтерство – це частина шляху до одужання.

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