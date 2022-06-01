Чи можна сміятися та жартувати під час війни

Чи можна сміятися та жартувати під час війни

Психологиня Марина Діденко розповіла, чому у нинішніх обставинах не треба забороняти собі усміхатись.

Якщо ви крадькома смакуєте всі меми про русскій ваєнний карабль або ж тихенько наспівуєте "Боже, яке кончене", але не зовсім впевнені, що це доречно та етично у цей непростий час, пропоную тоді трохи згадати творчість Лесі Українки. Пам’ятаєте слова із її відомого вірша: "...Щоб не плакать, я сміялась…"?

Так ось: сміх – це терапія. Він здатен лікувати, зцілювати, підтримувати ментальне здоров’я, запобігати розвитку різних нервових розладів. Як це працює? Сміх знижує викид гормонів стресу – кортизолу та анреналіну – і посилює вироблення ендорфіну та серотоніну, які відповідають за послаблення больових відчуттів та покращення настрою.

Коли ви смієтесь або хоча б усміхаєтесь, посилюється притік крові до мозку, він отримує більше кисню, що позитивно впливає на емоційний стан. Сміх допомагає зняти м’язове напруження у тілі, адже рухаються плечі, вібрує діафрагма, розслабляються м’язи спини, шиї та обличчя. Він виникає рефлекторно. Ми не вирішуємо, коли сміятися, наш мозок робить це сам, природно та спонтанно.

Сміх – це елемент єдності. Адже це соціальна емоція, яка зближує і допомагає встановити зв’язки. Тому, коли ми народжуємо жарти, що віддзеркалюють нашу важку реальність, то формуємо таким чином міцні стосунки між всіма українцями і навіть світом.

Сміх – це зброя! Жарти допомагають нам висловити зневагу до спільного ворога, піднімати дух та наближати перемогу. До речі, коли ви смієтеся від душі, ваш організм здатен відновлюватись і перезавантажуватись, як після фітнесу. Тому якщо у вас немає змоги піти у спортзал, зарядіть себе порцією якісного гумору чи сатири.

І насамкінець кілька порад для тих, кому зараз важко сміятися:

1. Розпочинайте свій ранок з усмішки. Навіть якщо настрій поганий, спробуйте розтягнути м’язи обличчя в усмішку декілька разів, покорчити гримаси або почитати анекдоти.

2. Дивіться комедії. Так-так, саме комедії зараз на часі, адже вони мають анестезійну дію.

3. Підпишіться не лише на новинні канали, але й гомуристично-сатиричні.

4. Ведіть "смішний щоденник": записуйте кумедні випадки із життя у нотатник телефону або ж діліться в соціальних мережах.

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