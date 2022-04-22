8 психотехнік, як не провалитись у емоційну яму

8 психотехнік, як не провалитись у емоційну яму

У випадку, коли ми провалюємось в емоційну яму тривоги, відчаю чи розпачу нам потрібні прості і дієві практики. Ось техніки від психологині Натілії Гаєвської, як допомогти собі за пару хвилин.

1. Обійміть себе міцно-міцно і промасажуйте мочки вух

2. В моменти вимоги та паніки виписуйте усі свої думки друкованими літерами.

3. Також під час тривоги та паніки допомагає написати одне слово великими літерами, а потім переписувати його, поступово зменшуючи розмір.

4. Озирніться довкола, виділіть 2-3 предмети і подумайте яке позитивне послання вони зараз мені несуть. Наприклад, стіна - захист, крісло - опора, канапка - енергія і так далі.

5. Візьміть аркуш паперу і в довільній формі малюйте каракулі, розфарбуйте кольоровими олівцями різні частини свого малюнка. Уважно подивіться на результат і маркером обведіть побачені образи. Поставте собі запитання: "Що позитивного ці образи мені несуть"?

6. Якщо емоційна яма дуже глибока, напишіть історію про ситуацію в якій ви зараз перебуваєте, але де у вас є можливість зробити все по своєму.

7. Дихання по квадрату: вдих на рахунок чотири, затримка дихання на рахунок чотири, повільний видих теж на рахунок чотири, знову затримка і так по колу. Як правило таких 3-5 підходів буває достатньо, щоб заспокоїти себе.

8. Часом в емоційній ямі треба просто побути, дозволяючи емоціям і почуттям як хвилями накривати вас. Побути до тих пір, поки не відчуєте у собі сили піднятися із неї.

Читайте також: