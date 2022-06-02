ЗСУ "зробили харакірі" ворожому супер-пупер дрону-камікадзе

Збройні сили України знищили ворожий дрон-камікадзе.

Влучним пострілом БПлА "приземлили" воїни Закарпатської бригади.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Високоточний безпілотник "Куб-БЛА" "приземлили" воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

"Апарат розроблено концерном "Калашніков" і вперше представлений у 2019 році. Він може зависати в повітрі й атакувати ціль вертикальним пікіруванням. "Куб" ще називають дроном-камікадзе, після запуску він не повертається до оператора, а вражає ціль або пікіруванням, або опускається на парашуті, чекає потрібного моменту й вибухає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти активно втрачають безпілотні літальні апарати на всіх напрямках. Противник вже задіює безпілотники навіть МЧС РФ.