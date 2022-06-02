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ВСУ "сделали харакири" вражескому супер-пупер дрону-камикадзе

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ВСУ "сделали харакири" вражескому супер-пупер дрону-камикадзе

Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский дрон-камикадзе.

Метким выстрелом БПлА "приземлили" воины Закарпатской бригады.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Высокоточный беспилотник "Куб-БЛА" "приземлили" воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

"Аппарат разработан концерном "Калашников" и впервые представлен в 2019 году. Он может зависать в воздухе и атаковать цель вертикальным пикированием. "Куб" еще называют дроном-камикадзе, после запуска он не возвращается к оператору, а поражает цель либо пикированием, либо опускается на парашюте, ждет нужного момента и взрывается", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты активно теряют беспилотные летательные аппараты по всем направлениям. Противник уже задействует беспилотники даже МЧС РФ.

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