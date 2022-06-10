Як знезаразити воду, яка тече з кранів / Фото: Pexels

Як знезаразити воду влітку: 5 простих, але дієвих способів

Як знезаразити воду влітку: 5 простих, але дієвих способів

Читайте в матеріалі ТСН.ua, що робити, щоб знезаразити воду, яка тече з вашого крану.

В літній період лікарі рекомендують дітям, літнім людям та людям з хронічними захворюваннями споживати лише бутильовану питну воду, яку можна придбати в магазині. Але багато українців продовжують користуватися водою з-під крану. Як знезаразити воду влітку, розповіли в Міністерстві охорони здоров'я.

Візуально оцінюємо якість води

Щоб оцінити якість води без проведення спеціального тесту, можна використати такі способи:

наберіть половину пляшки та інтенсивно її потрусіть - якщо на поверхні з'явилася піна, споживати в їжу її не можна;

оцініть запах води - якщо ви відчуваєте бензиновий, хімічний, трупний чи інший неприродній запах, краще не ризикуйте;

забарвленність води - для цього налийте рідину в посуд білого кольору, так краще буде видно помутніння.

Як знезаразити воду в домашніх умовах: п'ять простих способів