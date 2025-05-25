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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія здійснює масовану ракетну атаку України

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Бомбардувальник Ту-95МС

Бомбардувальник Ту-95МС / © Janes.com

Російська стратегічна авіація в ніч проти 25 травня здійснила пуски крилатих ракет з Каспійського регіону, а також з району міста Пенза.

Про це йдеться в повідомленнях Повітряних сил.

«Зафіксовано пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників», — йдеться у повідомленні.

За інформацією моніторингових каналів, близько семи бомбардувальників Ту-95МС випустили крилаті ракети з району міста Пенза.

Також зазначається, що три бомбардувальники Ту-160 здійснили пуски крилатих ракет з Каспійського регіону.

Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 25 травня в небо піднялася стратегічна авіація ворога, яка може здійснити ракетний удар по Україні.

Ми раніше інформували, що у Києві, ввечері 24 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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