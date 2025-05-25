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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У низці українських міст вночі пролунали вибухи

Українські міста під атакою ударних безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Безпілотник-камікадзе

Безпілотник-камікадзе / © MIL.IN.UA

В ніч проти 25 травня у низці українських міст пролунали вибухи під час атаки ворожих безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

Видання повідомляє, що вибухи було чутно на Сумщині у Конотопі.

Також вибухи пролунали у Миколаєві.

Повітряні сили та моніторингові канали повідомили, що вибухи було чутно у Києві, який атакують БпЛА.

Пізніше у КМВА повідомили, що в Голосіївському районі сталося падіння уламків на житлову 5-поверхівку.

Інформація про постраждалих встановлюється.

Раніше повідомлялося, що у Києві, ввечері 24 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що на території Чернівецької області пролунали вибухи.

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