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У низці українських міст вночі пролунали вибухи
Українські міста під атакою ударних безпілотників.
В ніч проти 25 травня у низці українських міст пролунали вибухи під час атаки ворожих безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
Видання повідомляє, що вибухи було чутно на Сумщині у Конотопі.
Також вибухи пролунали у Миколаєві.
Повітряні сили та моніторингові канали повідомили, що вибухи було чутно у Києві, який атакують БпЛА.
Пізніше у КМВА повідомили, що в Голосіївському районі сталося падіння уламків на житлову 5-поверхівку.
Інформація про постраждалих встановлюється.
Раніше повідомлялося, що у Києві, ввечері 24 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що на території Чернівецької області пролунали вибухи.