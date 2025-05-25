В ряде украинских городов ночью раздались взрывы

Беспилотник-камикадзе / © MIL.IN.UA

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В ночь на 25 мая в ряде украинских городов прогремели взрывы во время атаки вражеских беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

Издание сообщает, что взрывы были слышны в Сумской области в Конотопе.

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Также взрывы прогремели в Николаеве.

Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщили, что взрывы были слышны в Киеве, который атакуют БпЛА.

Позже в КМВА сообщили, что в Голосеевском районе произошло падение обломков на жилую 5-этажку.

Информация о пострадавших устанавливается.

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Ранее сообщалось, что в Киеве вечером 24 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что на территории Черновицкой области раздались взрывы.