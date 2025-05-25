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В ряде украинских городов ночью раздались взрывы
Украинские города под атакой ударных беспилотников.
В ночь на 25 мая в ряде украинских городов прогремели взрывы во время атаки вражеских беспилотников.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
Издание сообщает, что взрывы были слышны в Сумской области в Конотопе.
Также взрывы прогремели в Николаеве.
Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщили, что взрывы были слышны в Киеве, который атакуют БпЛА.
Позже в КМВА сообщили, что в Голосеевском районе произошло падение обломков на жилую 5-этажку.
Информация о пострадавших устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Киеве вечером 24 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что на территории Черновицкой области раздались взрывы.