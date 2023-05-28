С днем Киева 2023: поздравления в прозе, стихах и картинках

В последнее воскресенье мая традиционно отмечают День Киева. В 2023 году это – 28 мая. Не забудьте поздравить киевлян и гостей города с этим чудесным праздником. Отправляйте картинки в День Киева, а также поздравления в прозе и стихах.

Поздравления с Днем Киева: проза и стихи

Поздравляю с Днем Киева! Пусть этот праздник принесет вам великую радость и незабываемые впечатления. Пусть город над Днепром всегда будет для вас источником вдохновения, местом, где сбываются мечты, и где сердце наполняется любовью к родному краю. Желаю мирного неба над головой, счастья и благополучия!

С Днем Киева: картинки / Фото: ТСН.ua

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Всех вас, с Днем Киева я поздравляю,

Счастья, радости и любви желаю!

С Днем Киева: картинки / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю с праздником, дорогие киевляне! Сегодня – прекрасный день, когда мы чествуем наш волшебный город. Киев – это источник древних легенд и культурного богатства. Желаю, чтобы ваши шаги всегда были наполнены уверенностью и вдохновением, а ваши мечты сбывались на этой благословенной земле. Пусть город преуспевает, а вы с ним!

С Днем Киева: картинки / Фото: ТСН.ua

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Город сильный, город славный,

Город древний, православный,

Столица Украины,

С Днем рождения поздравляем,

Процветание желаем!

С Днем Киева: картинки / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю с Днем Киева, жемчужиной нашей страны! Этот праздник напоминает нам о богатстве истории, культуры и духовности нашего города. Желаю, чтобы вы всегда были пышными представителями киевлян, понимая и олицетворяя его ценности. Пусть Киев всегда будет местом, где встречаются добрые люди, творятся великие дела и сбываются большие мечты. Удачи вам, мои уважаемые киевляне!

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