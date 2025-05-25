День ангела 25 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 25 мая, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 25 мая

25 мая 2025 года поздравьте с именинами Ивана, Иннокентия.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, дружелюбным.

Иннокентий — латинское имя, переводится как “невинный”. В детстве раним, спокоен. Во взрослом возрасте становится замкнутым в себе, несколько легкомысленным.

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День ангела 25 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 25 мая — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от невзгод, поддерживает в сложные моменты и вдохновляет на добрые дела. Желаю внутренней гармонии, крепкого здоровья, душевного тепла и ежедневного счастья.

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С Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место для света, любви и веры.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоем сердце царят покой и радость, а в жизни всегда будут добрые люди, интересные события и вдохновение на каждый новый день. Пусть ангел-хранитель дарит тебе силу, мудрость и уверенность в будущем.

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В День ангела желаю тебе ощутить крыло небесной защиты над собой. Пусть каждый твой день будет благословен, пусть добро возвращается сторицей, а вера никогда не покидает сердце. Желаю мира, душевного уюта и счастливой судьбы.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой покровитель предохраняет тебя от всех бед и дарит тебе внутреннюю силу, светлые мысли и верных друзей. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше солнца, чем облаков, больше радости, чем печали и больше любви, чем слов.