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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
2 хв

День ангела 25 травня: кого та як вітати з іменинами

25 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 25 травня, день ангела

Який сьогодні, 25 травня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 25 травня

25 травня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Інокентія.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, дружелюбним.

Інокентій — латинське ім’я, перекладається як “невинний”. В дитинстві ранимий, спокійний. В дорослому віці стає замкнутим у собі, дещо легковажним.

День ангела 25 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 25 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, підтримує у складні моменти й надихає на добрі справи. Бажаю внутрішньої гармонії, міцного здоров’я, душевного тепла й щоденного щастя.

***

З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для світла, любові й віри. Бажаю, щоб небесний охоронець не покидав тебе ні на мить, направляв на правильний шлях і допомагав у здійсненні всіх добрих задумів.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму серці панують спокій і радість, а в житті завжди будуть добрі люди, цікаві події й натхнення на кожен новий день. Нехай ангел-охоронець дарує тобі силу, мудрість і впевненість у майбутньому.

***

У День ангела бажаю тобі відчути крило небесного захисту над собою. Хай кожен твій день буде благословенним, хай добро повертається сторицею, а віра ніколи не покидає серце. Зичу миру, душевного затишку й щасливої долі.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій покровитель оберігає тебе від усіх бід і дарує тобі внутрішню силу, світлі думки та вірних друзів. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше сонця, ніж хмар, більше радості, ніж смутку, і більше любові, ніж слів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
173
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