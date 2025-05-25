- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 173
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 25 травня: кого та як вітати з іменинами
25 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 25 травня
25 травня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Інокентія.
Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, дружелюбним.
Інокентій — латинське ім’я, перекладається як “невинний”. В дитинстві ранимий, спокійний. В дорослому віці стає замкнутим у собі, дещо легковажним.
День ангела 25 травня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, підтримує у складні моменти й надихає на добрі справи. Бажаю внутрішньої гармонії, міцного здоров’я, душевного тепла й щоденного щастя.
***
З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для світла, любові й віри. Бажаю, щоб небесний охоронець не покидав тебе ні на мить, направляв на правильний шлях і допомагав у здійсненні всіх добрих задумів.
***
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму серці панують спокій і радість, а в житті завжди будуть добрі люди, цікаві події й натхнення на кожен новий день. Нехай ангел-охоронець дарує тобі силу, мудрість і впевненість у майбутньому.
***
У День ангела бажаю тобі відчути крило небесного захисту над собою. Хай кожен твій день буде благословенним, хай добро повертається сторицею, а віра ніколи не покидає серце. Зичу миру, душевного затишку й щасливої долі.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій покровитель оберігає тебе від усіх бід і дарує тобі внутрішню силу, світлі думки та вірних друзів. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше сонця, ніж хмар, більше радості, ніж смутку, і більше любові, ніж слів.