Трамп виявляє незвичне терпіння до Путіна — Axios

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп виявляє щодо російського президента Володимира Путіна непритаманне йому терпіння. Американський лідер намагається догодити господарю Кремля навіть попри те, що Путін дуже мало що дав натомість.

Про це пише американське видання Axios.

«Після телефонної розмови з Путіним 19 травня Трамп продемонстрував більше поступливості до Путіна, ніж будь-коли — відкинувши заклики до санкцій, відійшовши від ролі посередника на користь бажаного для Путіна формату і оголосивши готовність Росії чітко сформулювати свої вимоги щодо миру», — йдеться у публікації.

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У виданні відзначили помітний розрив між позицією Трампа та лідерами Європи щодо тиску чи терплячого підходу до Путіна.

«Велика Британія та ЄС цього тижня запровадили нові санкції проти Росії після того, як Путін знову відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню; вони сподівалися на підтримку США, але Трамп відмовився», — пише Axios.

Журналісти видання наголошують, що Трамп для підштовхування Путіна до мирних переговорів застосовує виключно «пряник» — зокрема, обіцянку послаблення санкцій та покращення економічних зв’язків — і дуже мало «батога».

«Оскільки Москва й далі затягує мирний процес, президент США, здається, радше готовий цілком відійти від переговорів, ніж чинити жорсткий тиск на Путіна», — йдеться у публікації.

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Водночас Білий дім стверджує, що саме дипломатичні дії Трампа з Путіним переконали його представити майбутній мирний меморандум, чого він не бажав робити раніше.

Чиновники адміністрації Трампа повідомили Axios, що вони все ще вірять, що Путін збирається зробити відчутні кроки назустріч мирній угоді.

Нагадаємо, експерт з міжнародної політики Гел Брендс вважає, що президент РФ Володимир Путін прагне дочекатися закінчення американської військової допомоги Україні уже цього літа і тягне час обіцянками мирних переговорів.