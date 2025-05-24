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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Як Європа підтримає Україну, якщо Трамп припинить допомогу: деталі від Bloomberg

За інформацією видання, Росія готується до нової фази бойових дій на півдні України.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Європейські лідери активізують зусилля, щоб забезпечити Україну зброєю, оскільки президент США Дональд Трамп, ймовірно, відходить від прямої підтримки війни. Один із розглядуваних варіантів — закупівля американської зброї Європою для подальшої передачі її Україні.

Про це пише Bloomger.

У Європі зараз немає достатніх запасів зброї та виробничих потужностей для масштабних поставок, а США все частіше дають зрозуміти, що не продовжать постачання. Білий дім також відхилив пропозиції посилити санкції проти Росії для змушення президента Володимира Путіна погодитися на негайне припинення вогню.

За словами джерел, Кремль затягує переговори про мир, одночасно готуючись до літнього наступу. Тому в Європі зростає популярність ідеї закуповувати американські озброєння самостійно та передавати їх Україні, щоб підтримати оборону і посилити тиск на Росію.

Експерти вважають, що навіть якщо США відмовляться від постачання зброї, співпраця в сфері розвідданих з Україною може продовжуватися. Цей баланс допоможе Києву утримувати позиції, а Європі — підготуватися до нових викликів.

Паралельно Євросоюз готує нові санкції проти Росії: серед них — виключення понад 20 банків із SWIFT, обмеження цін на нафту і заборона газопроводів «Північний потік».

Військові експерти попереджають, що постачання озброєнь, розпочате адміністрацією Джо Байдена, може закінчитися вже цього літа. Виробництво у Європі навряд чи зможе компенсувати цей дефіцит у короткостроковій перспективі, що створює ризики для оборони України.

Фахівці переконані: закупівля американської зброї Європою для України — ключовий фактор, щоб змусити Путіна припинити війну. Водночас Трамп балансуватиме між бажанням уникнути конфлікту і можливістю отримати вигоду від продажів озброєнь.

Нагадаємо, Бельгія може передати Україні винищувачі F-16 значно раніше, ніж було заплановано.

Країна залишатиметься частиною коаліції з постачання F-16 Україні, і вони докладатимуть зусиль для прискорення процесу.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен не зазначив точну дату постачання, але заявив, що Бельгія продовжить свою підтримку України в цій справі.

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