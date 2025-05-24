Як Європа підтримає Україну, якщо Трамп припинить допомогу: деталі від Bloomberg

ЗСУ на фронті / © Associated Press

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Європейські лідери активізують зусилля, щоб забезпечити Україну зброєю, оскільки президент США Дональд Трамп, ймовірно, відходить від прямої підтримки війни. Один із розглядуваних варіантів — закупівля американської зброї Європою для подальшої передачі її Україні.

Про це пише Bloomger.

У Європі зараз немає достатніх запасів зброї та виробничих потужностей для масштабних поставок, а США все частіше дають зрозуміти, що не продовжать постачання. Білий дім також відхилив пропозиції посилити санкції проти Росії для змушення президента Володимира Путіна погодитися на негайне припинення вогню.

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За словами джерел, Кремль затягує переговори про мир, одночасно готуючись до літнього наступу. Тому в Європі зростає популярність ідеї закуповувати американські озброєння самостійно та передавати їх Україні, щоб підтримати оборону і посилити тиск на Росію.

Експерти вважають, що навіть якщо США відмовляться від постачання зброї, співпраця в сфері розвідданих з Україною може продовжуватися. Цей баланс допоможе Києву утримувати позиції, а Європі — підготуватися до нових викликів.

Паралельно Євросоюз готує нові санкції проти Росії: серед них — виключення понад 20 банків із SWIFT, обмеження цін на нафту і заборона газопроводів «Північний потік».

Військові експерти попереджають, що постачання озброєнь, розпочате адміністрацією Джо Байдена, може закінчитися вже цього літа. Виробництво у Європі навряд чи зможе компенсувати цей дефіцит у короткостроковій перспективі, що створює ризики для оборони України.

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Фахівці переконані: закупівля американської зброї Європою для України — ключовий фактор, щоб змусити Путіна припинити війну. Водночас Трамп балансуватиме між бажанням уникнути конфлікту і можливістю отримати вигоду від продажів озброєнь.

Нагадаємо, Бельгія може передати Україні винищувачі F-16 значно раніше, ніж було заплановано.

Країна залишатиметься частиною коаліції з постачання F-16 Україні, і вони докладатимуть зусиль для прискорення процесу.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен не зазначив точну дату постачання, але заявив, що Бельгія продовжить свою підтримку України в цій справі.

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