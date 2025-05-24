Как Европа поддержит Украину, если Трамп прекратит помощь: детали от Bloomberg

ВСУ на фронте / © Associated Press

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Европейские лидеры активизируют усилия, чтобы обеспечить Украину оружием, поскольку президент США Дональд Трамп, вероятно, отходит от прямой поддержки войны. Один из рассматриваемых вариантов — закупка американского оружия по Европе для дальнейшей передачи ее Украине.

Об этом пишет Bloomger.

В Европе сейчас нет достаточных запасов оружия и производственных мощностей для масштабных поставок, а США все чаще дают понять, что не продолжат поставки. Белый дом также отклонил предложения усилить санкции против России для вынуждения президента Владимира Путина согласиться на немедленное прекращение огня.

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По словам источников, Кремль затягивает переговоры о мире, одновременно готовясь к летнему наступлению. Поэтому в Европе растет популярность идеи закупать американские вооружения самостоятельно и передавать их Украине, чтобы поддержать оборону и усилить давление на Россию.

Эксперты считают, что даже если США откажутся от поставок оружия, сотрудничество в сфере разведданных с Украиной может продолжаться. Этот баланс поможет Киеву удерживать позиции, а Европе подготовиться к новым вызовам.

Параллельно Евросоюз готовит новые санкции против России: среди них исключение более 20 банков из SWIFT, ограничение цен на нефть и запрет газопроводов «Северный поток».

Военные эксперты предупреждают, что поставки вооружений, начатые администрацией Джо Байдена, могут закончиться уже этим летом. Производство в Европе вряд ли сможет компенсировать этот дефицит в краткосрочной перспективе, что создает риск для обороны Украины.

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Специалисты убеждены: закупка американского оружия Европой для Украины является ключевым фактором, чтобы заставить Путина прекратить войну. В то же время Трамп будет балансировать между желанием избежать конфликта и возможностью извлечь выгоду от продаж вооружений.

Напомним, Бельгия может передать Украине истребители F-16 значительно раньше запланированного.

Страна будет оставаться частью коалиции по поставкам F-16 в Украину, и они будут прилагать усилия для ускорения процесса.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен не указал точную дату поставки, но заявил, что Бельгия продолжит свою поддержку Украины в этом деле.

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