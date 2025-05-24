На фронте погиб украинский актер Назар Малик

Назар Малик погиб на Покровском направлении

Реклама

На Покровском направлении в Донецкой области погиб офицер ВСУ, уроженец Крыма, актер Назар Малик.

Об этом 24 мая сообщили на странице театрализованного проекта «Ночь в университете» в соцсети Facebook.

«Сотник Панас Бульба, испытуемый пациент на лекции о холере, Гетман Скоропадский, Петр Косач, киевский губернатор Васильчиков, генерал Крымский, префект конгрегации Могило-Мазепинской академии, брат Назарий из Белого братства, шутцер… года вы могли знать и видеть нашего актера Назара Малика. К сожалению, других ролей не произойдет», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что военный ВСУ Назар Малик погиб во время боя в Покровском направлении 22 мая 2025 года. Он вступил в ряды Сил обороны в прошлом году.

Назара сложно было не заметить. Он был смешон и остроумным, и хоть не все его понимали, сложно не согласиться с тем, какую большую часть в нашем проекте он составлял. Товарищ, друг, брат и сын, знаток военной истории и вооружения, импровизатор, шутник, почетный посол Массандры, человек с едва ли не самым большим количеством шинелей без пуговиц и петлиц из гримерки, а с 2024 года — офицер Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Украинский защитник был родом из города Ялта в оккупированном Крыму.

Напомним, на фронте в боях против российских захватчиков погиб известный украинский актер, телеведущий и военнослужащий ВСУ Максим Нелипа.

Реклама