Почему нельзя спать с открытым окном: даже летом

Исследование показало интересные результаты. Оказывающееся на ночь окна лучше закрывать. Даже летом, когда температура воздуха достаточно высока.

Многие любят спать с открытыми окнами, ведь считается, что так можно обеспечить постоянное циркулирование в помещении свежего воздуха, улучшающего сон. На самом деле научное исследование показало совершенно противоположные результаты. Специалисты рекомендуют даже летом спать с закрытыми окнами.

Почему нельзя оставлять окна открытыми на ночь

Хотя можно подумать, что свежий воздух помогает уснуть, это миф, глубоко закрепившийся в нашем подсознании.

В 2020 году было опубликовано исследованиеУниверситета Иоганна Гутерберга (Майнц), доказавший, что привычка оставлять окна открытыми на ночь может негативно повлиять на ваше здоровье. В некоторых случаях это может даже привести к роковым последствиям для организма.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что шум ночного транспорта оказывает существенное влияние на самочувствие. Даже во время крепкого сна человек воспринимает весь этот шум на подсознательном уровне.

Многое зависит также от расположения дома и квартиры. Например, в жилье, расположенном рядом с проезжей частью уровень шума будет гораздо выше.

Как лучше спать: с открытым или закрытым окном? / Фото: pixabay.com

Из-за чрезмерного ночного шума происходит нарушение внутренних часов (суточного ритма организма). Это важная система, которая помогает регулировать работу всех внутренних органов, контролирует большинство метаболических, функциональных и биологических параметров организма, в зависимости от времени. К примеру, именно от времени дня или ночи зависит то, как тело регулирует на температуру тела, работу памяти, артериальное давление, аппетит, многочисленные гормоны, энергетический баланс, иммунную систему.

Ключевой вывод исследования таков: слишком короткий сон или его частые прерывания, связанные с шумом на улице, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Ночной шум также может повышать АД, увеличивать выбрасывание гормонов стресса и т.д.

От плохого ночного отдыха могут появляться такие психические заболевания, как тревожные расстройства, депрессия.

Что делать, чтобы выспаться и не открывать окно

Эксперты советуют открывать окно на 15 минут до сна и утром сразу после пробуждения. Снотерапевт и сомнологиня Ингрид Вербек считает, что идеальной температурой для спальни является 15-20 градусов тепла.

В жару должно быть достаточно комфортно, чтобы высыпаться. Если ваше тело слишком холодное или слишком горячее, это также может вызвать беспокойный сон, частые пробуждения, негативно влияющие на здоровье.

Поэтому, чтобы не открывать окно, можно установить кондиционер в комнате или использовать вентилятор для охлаждения воздуха. Также проветривание перед сном должно хватать для комфортного ночного отдыха.

Читайте также: